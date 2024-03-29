نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش السوري يعلن التصدي لهجوم متزامن من اسرائيل و"النصرة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت وزارة الدفاع السورية عن التصدي لمجموعات إرهابية تابعة لما يسمى "تنظيم جبهة النصرة" في ريف حلب بالتزامن مع القصف الإسرائيلي.

وذكرت الوزارة في بيان: "تصدت وحدات من القوات المسلحة في ريف حلب الغربي صباح اليوم لهجوم مجموعات مسلحة تابعة لما يسمى "تنظيم جبهة النصرة" وأوقعت جميع عناصرها بين قتيل وجريح".

وأضاف البيان: "جرى ذلك بالتزامن مع العدوان الجوي الإسرائيلي على ريف حلب ومحاولة الاعتداء بالطيران المسير من قبل الإرهابيين على المدنيين في مدينة حلب وهجوم مجموعات تابعة لتنظيم داعش على بعض المواقع في محيط تدمر".

وأدانت الخارجية الإيرانية الغارات الإسرائيلية على مدينة حلب السورية انتهاك صارخ للقانون الدولي وتهدف إلى توسيع الأزمة في المنطقة.

وأشارت إلى أنه يتوجب على مجلس الأمن إدانة هذه الاعتداءات واتخاذ الإجراءات الوقائية ومحاسبة الكيان الإسرائيلي.