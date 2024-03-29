العالم اليوم - العجز التجاري التركي يتقلص بنسبة 44% في فبراير

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 مارس 2024 01:21 مساءً - تراجع عجز التجارة الخارجية لتركيا بنسبة 44.2 بالمئة على أساس سنوي إلى 6.77 مليار دولار في فبراير.

ووفقا لبيانات معهد الإحصاء التركي، الجمعة، فقد ارتفعت الصادرات في فبراير 13.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 21.08 مليار دولار، وانخفضت الواردات 9.2 بالمئة إلى 27.85 مليار دولار.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد في شهر يناير الماضي، إن تركيا صدرت ما قيمته 255.81 مليار دولار العام 2023، بزيادة 0.6 بالمئة على أساس سنوي.

وأضاف في مؤتمر صحفي أنه يعتقد أن التحسن في ميزان المعاملات الجارية سيستمر، مع انخفاض العجز التجاري خلال شهري نوفمبر وديسمبر.

وأكد أنّ "تركيا تستهدف الوصول بصادراتها إلى أكثر من 400 مليار دولار عام 2028"، موضحا أنّ "الحكومة التركية تدرس بحسن نية كافة المقترحات والانتقادات البناءة التي يوجهها المصدرون من أجل تسريع وتيرة التجارة الخارجية".

وأشار إلى أّن عام 2022 شهد زيادة في صادرات البضائع بنسبة 12.9 في المئة، مسجلاً عائدات بنحو 254.2 مليار دولار.