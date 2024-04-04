العالم اليوم - "سايت" السعودية تستحوذ على 10% من "آنلاب" الكورية

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 4 أبريل 2024 09:24 صباحاً - أعلنت الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن توقيع اتفاقية استثمار مع شركة آنلاب الكورية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني، بقيمة تتجاوز الـ 500 مليون ريال (حوالي 133.3 مليون ريال) لتوطين وتطوير تقنيات الأمن السيبراني المتقدمة في المملكة والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتتيح الاتفاقية للشريكين نقل تقنيات الأمن السيبراني المتقدمة، مثل:

تقنية الاكتشاف والاستجابة الموسّعة (Extended Detection and Response)

جدران الحماية (Firewalls)

أنظمة كشف الاختراقات (Intrusion Detection Systems)، وغيرها، إلى العملاء في الأسواق المحلية والإقليمية، بما يتماشى مع مستهدفات سايت الوطنية والاستثمارية.

كما تضمنت الشراكة وضع الأساس لتنفيذ مبادرة بحثية وابتكارية مشتركة لتوطين القدرات والتقنيات السيبرانية المتطورة في المملكة، رغبةً في مواكبة التطورات المتسارعة في شتى مجالات الأمن السيبراني.

وتستحوذ سايت – من خلال شركتها "سايت للمشاريع" - على ما نسبته 10 بالمئة في شركة آنلاب من خلال زيادة رأس المال، حيث سيمهد هذا الاستثمار المشترك الطريق للشريكين للتوسع في سبل التعاون الاستثماري والبحثي، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة سايت الدكتور سعد العبودي: " إن لسايت دور إستراتيجي محوري في المملكة يشمل ضمن أهدافه تحفيز وتسريع الاستثمار والنمو في قطاع الأمن السيبراني وتوطين تقنياته المتطورة محليًّا" .

وأضاف " تعد شراكتنا من آنلاب الرائدة عالميًا في هذا المجال نتاج جهود إستراتيجية متواصلة وفق استراتيجية الشركة التوسعية، لتحقيق الريادة والسيادة التقنية محليًا ودوليًا وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتغطية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية، والحفاظ على أعلى معايير التميز لعملائنا من القطاعين العام والخاص".

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة آنلاب سوك-كيون كانغ، أن هذه الشراكة تفضي إلى تعاون طويل الأمد مرتكز على مكامن القوة التنافسية لكلا الشركتين، تحت هدف مشترك وهو تنمية قطاع الأمن السيبراني في المملكة والإقليم.

وقال " نحن على ثقة أن هذه الشراكة سوف تلبي الطلب المتزايد على تقنيات الأمن السيبراني الآمنة وتسرّع النمو العالمي في هذه الصناعة".