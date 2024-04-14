أحمد جودة - القاهرة - عاجل: مجموعة السبع تدين هجوم إيران على إسرائيل وتدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس

أدان شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، بالإجماع، الهجوم الإيراني غير المسبوق ضد إسرائيل، وذلك خلال اجتماع قادة مجموعة السبع. وأكد ميشيل على ضرورة ممارسة جميع الأطراف ضبط النفس، وأشار إلى استمرار الجهود لوقف التصعيد وإنهاء الأزمة في غزة، مؤكدًا أن وقف فوري لإطلاق النار يمكن أن يحدث فرقًا. وأوضح أن الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك لبنان، سيتم مناقشته في المجلس الأوروبي الأسبوع المقبل. رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني عبرت عن قلقها بشأن زعزعة الاستقرار في المنطقة وأكدت استمرار العمل لتجنب ذلك. يُذكر أن مجموعة الدول الصناعية السبع تضم كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وتُعتبر أكبر الاقتصادات المتقدمة في العالم وفقًا لصندوق النقد الدولي وأغنى الأنظمة الديمقراطية الليبرالية.

موقف مصر من الأحداث

أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية مساء السبت، عن قلقها العميق إزاء الأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة، بما في ذلك إعلان إيران عن إطلاق مسيرات هجومية نحو إسرائيل، وتصاعد التوترات بين البلدين.

وأكدت مصر ضرورة ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد، محذرة من خطورة توسيع دائرة الصراع في المنطقة، وذلك نتيجة للتصعيد العسكري الذي شهدته المنطقة مؤخرًا.

وأشارت مصر إلى أن التصعيد الحالي يعكس تحذيرات سابقة أطلقتها حيال مخاطر تصاعد الصراعات في المنطقة، خاصة بعد الأحداث العسكرية الأخيرة في قطاع غزة والتصعيدات الإسرائيلية.

وأكدت مصر استمرارها في التواصل مع جميع الأطراف المعنية بهدف احتواء الأزمة وتجنب التصعيد، معربة عن استعدادها لتقديم كل الدعم والجهود اللازمة لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.