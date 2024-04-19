العالم اليوم - بسبب "تقييمات مهينة".. أطباء يابانيون يقاضون "غوغل"

انتم الان تتابعون خبر بسبب "تقييمات مهينة".. أطباء يابانيون يقاضون "غوغل" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 19 أبريل 2024 01:25 مساءً - قدم أطباء يابانيون دعوة قضائية ضد "خرائط غوغل"، الخميس، وذلك بسبب تجاهلها للتقييمات السلبية التي يتلقونها أحيا والتي قد تتضمن إفتراءات وإهانات،مطالبين بتعويض مادي.

وطالب نحو 60 طبيبا ياباني بمبلغ قدره 1,4 مليون ين ياباني (حوالي 9051 دولارا) من "غوغل" التي يعتبرونها مسؤولة عن عدم التحرك لوقف هذه التعليقات.

وأكد الأطباء أنهم غير قادرين على الرد أو دحض التقييمات التي تضر بسمعتهم بسبب التزامهم احترام خصوصية المريض.

وقال أحد الأطباء في تصريح صحفي "قد يكتب الأشخاص الذين يفيدون بتقييماتهم عبر الإنترنت أفكارا غير دقيقة من دون الإشارة إلى أسمائهم، حتى لو كانت تقييماتهم لا تتضمن سوى افتراءات أو إهانات".

وذكر أحد وكلاء الدفاع عن المدعين أن القضية المرفوعة أمام محكمة طوكيو، ستكون أول دعوى جماعية في البلاد تستهدف منصة بسبب تقييمات سلبية عبر الإنترنت.

وقال المحامي يويتشي ناكازاوا لوكالة فرانس برس "على الرغم من سهولة نشر هذه التعليقات، بات من الصعب جدا حذفها".

وأشار الأطباء في الدعوى التي قدموها إلى أن هدف عدد كبير من المراكز الطبية لا يتمثل بإرضاء المرضى، بل بمعالجة أمراضهم من منظور مهني.

وأكد المدعون أن "غوغل" تحذف تقييمات معينة على الخرائط استنادا إلى معاييرها الخاصة التي يعتبرونها مبهمة.

وقالت "غوغل" لوكالة فرانس برس إنها تعمل على "تقليل المحتوى غير الدقيق والمضلل على خرائطها".

وتابعت "من خلال الجمع بين المشغلين البشريين وأجهزة الكمبيوتر، نوفر حماية على مدار الساعة لصورة المؤسسات ونحذف التقييمات غير العادلة".