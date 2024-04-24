العالم اليوم - أسعار النفط تستقر وسط تراجع في المخزونات الأميركية

انتم الان تتابعون خبر أسعار النفط تستقر وسط تراجع في المخزونات الأميركية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 24 أبريل 2024 02:18 مساءً - استقرت أسعار النفط فوق 88 دولارا للبرميل،ـ الأربعاء، بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة وذلك بسبب انخفاض غير متوقع في مخزونات النفط الخام الأميركية وتراجع الأنشطة التجارية في أكبر مستهلك للنفط في العالم.

تحركات الأسعار تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 24 سنتا، بما يعادل 0.27 بالمئة، إلى 88.18 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:24 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بواقع 33 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 83.03 دولار للبرميل. وتراجعت بعض مكاسب برنت بنحو 1.6 بالمئة من الجلسة السابقة عندما تعززت السوق بفعل ضعف الدولار وتقليل المستثمرين لمخاوفهم إزاء الصراع في الشرق الأوسط. ويمكن أن يؤدي خفض أسعار الفائدة الأميركية إلى تعزيز النمو الاقتصادي وبالتالي الطلب على النفط. وأفادت مصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي بانخفاض مخزونات الخام الأميركية 3.237 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 أبريل. وفي المقابل توقع ستة محللين استطلعت رويترز آراءهم ارتفاعا قدره 800 ألف برميل. ويترقب المتعاملون صدور بيانات رسمية عن مخزونات النفط والمنتجات عند الساعة 14:30 بتوقيت غرينتش.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر أسعار النفط تستقر وسط تراجع في المخزونات الأميركية .. في رعاية الله وحفظة