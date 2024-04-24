نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باتروشيف ونظيره الإيراني يبحثان التعاون في المجال الأمني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بحث سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أحمديان، التعاون بين موسكو وطهران في المجال الأمني.

وذكرت الخدمة الصحفية لمجلس الأمن الروسي أن "باتروشيف وأحمديان وقعا مذكرة تفاهم بين مجلسي الأمن في روسيا وإيران، وناقشا أيضا القضايا المتعلقة ببناء التعاون العملي الروسي الإيراني في مجال الأمن"، وذلك على هامش الاجتماع الدولي الثاني عشر للممثلين رفيعي المستوى المسؤولين عن القضايا الأمنية تحت رعاية مجلس الأمن الروسي في سان بطرسبورغ.

وتبادل الطرفان وجهات النظر حول الوضع في الشرق الأوسط، مؤكدين اهتمامهما بمنع المزيد من تصعيد التوترات.

‎وعقد اليوم بمدينة سانت بطرسبرغ الاجتماع الدولي الثاني عشر للممثلين رفيعي المستوى المسؤولين عن القضايا الأمنية تحت رعاية مجلس الأمن الروسي، وأكد باتروشيف خلال الجلسة العامة أن عدم القدرة على التنبؤ واحتمالات الصراع في العلاقات الدولية زادت الآن بشكل ملحوظ، مشيرا إلى أن هناك توجهات نحو التقليل من قيمة القانون الدولي ومؤسساته.