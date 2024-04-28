العالم اليوم - "قناع بلون السماء" تحرز جائزة البوكر العربية

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 28 أبريل 2024 11:18 مساءً - فازت رواية قناعة بلون السماء للكاتب باسم خندقجي بالجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر"، في دورتها السابعة عشر لعام 2024 والتي أعلنت مساء الأحد.

وأعلن نبيل سليمان، رئيس لجنة التحكيم، عن اسم الرواية الفائزة بالجائزة خلال فعالية جرى تنظيمها في أبوظبي وبثها افتراضياً، وذلك بحضور الدكتور علي بن تميم رئيس مركز أبوظبي للغة العربية.

واختارت لجنة التحكيم الرواية الفائزة من بين مئة وثلاث وثلاثين رواية ترشحت للجائزة لهذه الدورة باعتبارها أفضل رواية نُشرت بين يوليو 2022 ويونيو 2023، وتسلمت ناشرة الرواية، رنا إدريس، صاحبة دار الآداب الجائزة بالإنابة عن الكاتب باسم خندقجي.

تتحدث الرواية عن القناع والذي يرمز للهوية الزرقاء التي يجدها نور، وهو عالم آثار مقيم في مخيم في رام الله، في جيب معطف قديم، صاحبها "إسرائيلي"، فيرتدي نور هذا القناع، وهكذا تبدأ رحلة الرواية السردية، متعددة الطبقات يميزها بناء الشخصيات، والتجريب واسترجاع التاريخ وذاكرة الأماكن.

أبرز أعمال خندقجي

ومنذ سجنه في 2004، كتب خندقجي مجموعات شعرية، من بينها طقوس المرة الأولى (2010) وأنفاس قصيدة ليلية (2013)، وثلاث روايات: نرجس العزلة (2017)، وخسوف بدر الدين (2019)، وأنفاس امرأة مخذولة (2020).

ووصلت إلى القائمة القصيرة لدورة عام 2024، روايات لأحمد المرسي (مصر)، أسامة العيسة (فلسطين)، رجاء عالم (السعودية)، ريما بالي (سوريا)، وعيسى ناصري (المغرب).

جرى اختيار الرواية الفائزة من قبل لجنة تحكيم مكونة من خمسة أعضاء، برئاسة الكاتب السوري نبيل سليمان، وبعضوية كل من حمور زيادة، كاتب وصحفي سوداني، وسونيا نمر كاتبة وباحثة وأكاديمية فلسطينية، وفرانتيشيك أوندراش، أكاديمي من الجمهورية التشيكية، ومحمد شعير، ناقد وصحفي مصري.

ما هي الجائزة العالمية للرواية العربية؟

تعتبر الجائزة العالمية للرواية العربية، من أهمّ الجوائز الأدبية المرموقة في العالم العربي، وهي تهدف إلى مكافأة التميّز في الأدب العربي المعاصر، ورفع مستوى الإقبال على قراءة هذا الأدب عالمياً من خلال ترجمة الروايات الفائزة والتي وصلت إلى القائمة القصيرة إلى لغات رئيسية أخرى ونشرها.

بالإضافة إلى الجائزة السنوية، تدعم "الجائزة العالمية للرواية العربية" مبادرات ثقافية أخرى، وقد أُطلقت عام 2009 ندوتها الأولى "ورشة الكتّاب" لمجموعة من الكتّاب العرب الشباب الواعدين.

والجائزة تمنح سنوياً وهي تختص بمجال الإبداع الروائي في اللغة العربية، ويرعى الجائزة حالياً مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.