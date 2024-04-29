العالم اليوم - بالفيديو.. انهيار سد يقتل العشرات في كينيا

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 29 أبريل 2024 12:24 مساءً - قتل 42 شخصا على الأقل، من جراء انهيار سد في كينيا صباح الإثنين، حسبما أكدت مصادر محلية.

ووقع الحادث في قرية كامشيري القريبة من مدينة نيفاشا، إلى الجنوب الغربي من كينيا. وأشارت حاكمة المنطقة سوزان كيهيكا إلى سقوط "42 قتيلا على الأقل. لا يزال الكثير منها في الوحول ونعمل على انتشالها". ويأتي الحادث فيما تشهد البلاد أمطارا غزيرة وفيضانات.

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