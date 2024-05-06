العالم اليوم - النفط يرتفع وسط توقعات بزيادة الطلب في الصيف

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 6 مايو 2024 07:21 صباحاً - ارتفعت العقود الآجلة للنفط في تعاملات الاثنين المبكرة، بعد رفع السعودية سعر الخام لمعظم المناطق في يونيو المقبل، مما يشير إلى توقعات بزيادة الطلب هذا الصيف، وتضاؤل احتمالات التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، مما جدد المخاوف من اتساع نطاق الصراع بين إسرائيل وحماس في المنطقة الرئيسية لإنتاج النفط.

تحرك الأسعار

بحلول الساعة 0119 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا أو ما يعادل 0.3 بالمئة إلى 83.24 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنتا أو ما يعادل 0.4 بالمئة إلى 78.40 دولار للبرميل.

ورفعت السعودية سعر البيع الرسمي لخامها المباع إلى آسيا وشمال غرب أوروبا والبحر المتوسط في يونيو.

وقال وارن باترسون، رئيس وحدة أبحاث السلع الأولية في (آي.إن.جي) في مذكرة "بعد انخفاضه بما يزيد قليلا عن 7.3 بالمئة الأسبوع الماضي بسبب انحسار التوترات الجيوسياسية، بدأ خام برنت أسبوع التداول الجديد على أساس أقوى، وفتح على ارتفاع".

وأضاف أن ذلك يأتي بعد أن رفعت السعودية سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف الرئيسي لشهر يونيو لمعظم المناطق وسط شح الإمدادات خلال هذه الفترة الفصلية.

وفي الأسبوع الماضي، شهدت العقود الآجلة لكلا الخامين أكبر خسارة أسبوعية في ثلاثة أشهر، إذ تراجع برنت أكثر من 7 بالمئة وخام غرب تكساس الوسيط 6.8 بالمئة، مع تقييم المستثمرين لبيانات الوظائف الأميركية الضعيفة والتوقيت المحتمل لخفض أسعار الفائدة الذي سيعلنه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

كما تراجعت علاوة المخاطر الجيوسياسية في أسعار النفط مع استمرار المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

ومع ذلك، تضاءلت احتمالات التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة أمس الأحد في ظل إصرار حركة حماس على مطلبها إنهاء الحرب في القطاع مقابل إطلاق سراح الرهائن، ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ذلك.

وفي إشارة إلى احتمال تقلص الإمدادات، خفضت شركات الطاقة الأميركية عدد منصات النفط والغاز الطبيعي العاملة للأسبوع الثاني على التوالي الأسبوع الماضي، بواقع سبع منصات لتصل إلى 499 منصة، في أكبر انخفاض أسبوعي منذ نوفمبر 2023، حسبما ذكرت شركة بيكر هيوز في تقرير الجمعة.