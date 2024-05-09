العالم اليوم - أمل جديد لمرضى الإكزيما.. لقاح واعد على الطريق

انتم الان تتابعون خبر أمل جديد لمرضى الإكزيما.. لقاح واعد على الطريق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 مايو 2024 03:28 مساءً - يعاني طفل واحد من كل 5 أطفال من التهاب الجلد التأتبي (الإكزيما). وبالنسبة لنصف هؤلاء، فهي حالة جلدية يمكن أن تستمر مدى الحياة. ومع ذلك، قد يكون هناك لقاح جديد قيد التطوير قريبا.

وعلى الرغم من أن الإكزيما ليست مهددة للحياة أو معدية، إلا أنها يمكن أن تسبب إزعاجا كبيرا، خاصة في سنوات الشباب.

وتشمل أعراضها الشائعة الحكة وجفاف الجلد، وعندما تصاب البكتيريا بالجروح النازفة، يمكن أن تؤدي إلى التهابات خطيرة.

وذكر موقع "ساينس فوكس" أن فريقا من الباحثين من كلية ترينيتي في دبلن نجحوا في تحديد كيف تؤثر نوبات الإكزيما التي تسببها البكتيريا على الجهاز المناعي للشخص.

وأضاف: "باكتشاف كيف يمكن قمع الخلايا التائية لدى الشخص - الخلايا التي عادة ما تؤدي إلى استجابة مناعية فعالة - بسبب حالة الجلد، يعتقد العلماء أن اللقاح قد يصبح ممكنا الآن".

في هذا الصدد، تقول جوليان كلوري، المؤلفة الرئيسية للدراسة واستشارية الأمراض الجلدية، إن "هناك حاجة حقيقية لخيارات جديدة لعلاج ومنع انتشار الإكزيما لدى الأطفال".

وأبرزت أن "الاستراتيجيات الحالية محدودة في نجاحها، وحتى عندما توفر الراحة، فقد تكون التأثيرات قصيرة المدى قبل عودة الأعراض من جديد".

وأشار "ساينس فوكس" إلى أن "اللقاح قد يكون حلا واعدا، فإلى جانب قدرته على تعزيز جهاز المناعة لدى الشخص والحد من شدة الإكزيما، فإنه يمكن أن يؤدي أيضا إلى نتائج أفضل طويلة الأمد، فضلا عن تقليل الحاجة إلى المضادات الحيوية".