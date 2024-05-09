نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تغريدة "بايدن وحماس".. رئيس إسرائيل يهاجم وزير الأمن القومي "بن جفير" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

هاجم الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج، اليوم الخميس، وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، بعد تغريدته المثيرة للجدل ردًا على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن تعليق المساعدات العسكرية لدولة الاحتلال.

وكان بن جفير، قد رد على تصريح بايدن، الذي قاله خلال مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية، بمنشور على منصة "إكس"، وضع فيه رمزًا لقلب أحمر بين كلمتي "بايدن" و"حماس".

وقال هرتسوج: "من المهم بالنسبة لي أن أقول إنه حتى عندما تكون هناك خلافات ولحظات مخيبة للآمال بين الأصدقاء والحلفاء، هناك وسيلة لتوضيح الخلافات".

وأضاف: "من الواجب تجنب التصريحات والتغريدات التي لا أساس لها من الصحة والإهانات التي تضر بمصلحة الأمن القومي لدولة إسرائيل". حسبما ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.

وكانت الإدارة الأمريكية، خلال الأسابيع الماضية، قد فرضت حظرًا على نقل قنابل زنة 2000 و500 رطل إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي.