واشنطن: المبعوث الأمريكي يزور إثيوبيا لبحث تنفيذ اتفاق بريتوريا والعنف في أمهرة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 مايو 2024 05:33 مساءً - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن المبعوث الخاص للقرن الأفريقي مايك هامر سيسافر إلى إثيوبيا في إطار جولة إقليمية في الفترة من 8 إلى 19 مايو.

ومن المنتظر أن يجتمع المبعوث الأمريكي مع والمسؤولين الإثيوبيين والإدارة الإقليمية المؤقتة لإقليم تيجراي بشأن تنفيذ اتفاق بريتوريا لوقف الأعمال العدائية وضرورة حل القضايا العالقة من خلال الحوار السياسي لتجنب العودة إلى الصراع، بحسب ما أوردته صحيفة أديس ستاندرد الإثيوبية.

وكان هامر في إثيوبيا خلال المراجعة الإستراتيجية الأولى لتنفيذ اتفاق بريتوريا لوقف الأعمال العدائية، وشدد في تصريحاته على أن الحكومة الإثيوبية وسلطات تيجراي "يجب أن تفي بالتزاماتها" بموجب اتفاق بريتوريا، وفقًا لبعثة الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأفريقي.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن هامر سيناقش أيضًا الحوار لإنهاء العنف في منطقتي أمهرة وأوروميا في إثيوبيا وضرورة التحقيق في التقارير المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في هذه المناطق.

بالإضافة إلى زيارته لإثيوبيا، سيسافر المبعوث الخاص إلى كينيا و جيبوتي خلال جولته الإقليمية للقاء المسؤولين ومناقشة التحديات الإقليمية المشتركة والقضايا الأمنية.