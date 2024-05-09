نائب أوكراني: الحكومة الأوكرانية تعاني نقصا حادا في الكوادر

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن عضو البرلمان الأوكراني ألكسي غونتشارينكو أن الحكومة الأوكرانية تعاني نقصا حادا في الكوادر بعد استقالة وزير الزراعة نيكولاي سولسكي المشبوه بالاحتيال.

وكتب غونتشارينكو في صفحته على "تلغرام": "الآن هناك 5 ثغرات في حكومتنا وهي ليست بسبب الأوسمة بل بسبب نقص الوزراء".

وأضاف أنه إلى جانب وزير تنمية الأقاليم والبنية التحتية ألكسندر كوبراكوف وسولسكي لا يوجد في الحكومة وزير للثقافة وسياسة الإعلام ووزير للشباب والرياضة ووزير لشؤون المحاربين القدامى.

وفي وقت سابق من هذا اليوم أعلن النائب ياروسلاف جيليزنياك أن البرلمان الأوكراني أقال نيكولاي سولسكي من منصب الزراعة.

وأضاف أن النواب أيدوا أيضا إقالة ألكسندر كوبراكوف.