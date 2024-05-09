العالم اليوم - ردا على هجوم رفح.. زعيم الحوثيين يعلن توسيع دائرة العمليات

انتم الان تتابعون خبر ردا على هجوم رفح.. زعيم الحوثيين يعلن توسيع دائرة العمليات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 مايو 2024 07:25 مساءً - أعلن زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، الخميس، توسيع دائرة العمليات، ردَّا على الهجوم الإسرائيلي على رفح.

وقال الحوثي: "مع العدوان الإسرائيلي على رفح، تشمل مرحلة التصعيد الرابعة أي سفن لأي شركة لها علاقة بالإمداد أو نقل بضائع للعدو وإلى أي جهة ستتجه".

وأضاف: "أي سفينة نقلت بضائع لموانئ العدو من بعد صدور قرار الحظر فإنها ستكون هدفا لنا في أي مكان تطاله أيدينا".

وتابع: "لدينا إمكانية الاستهداف في المرحلة الرابعة ونفكر في المرحلة الخامسة والسادسة وليست لدينا خطوط حمراء".

وأشار زعيم الحوثيين إلى أن "العمليات في جبهة اليمن مستمرة في الاستهداف للسفن الأميركية والإسرائيلية والبريطانية والمرتبطة بالعدو الإسرائيلي".

وأوضح أن عدد السفن المستهدفة بلغ 112 سفينة، مبرزا "كانت العمليات خلال هذا الأسبوع بـ10 صواريخ باليستية ومجنحة وطائرة مسيرة".

وأردف قائلا: "عدد العمليات خلال شهر شوال بلغ 25 عملية، نفذت بـ71 صاروخا باليستيا ومجنحا وطائرة مسيرة".