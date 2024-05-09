العالم اليوم - الذهب يرتفع 1% مع زيادة المراهنات على خفض الفيدرالي للفائدة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 مايو 2024 08:22 مساءً - ارتفعت أسعار الذهب واحدا بالمئة، الخميس، بعد أن جاء في بيانات من وزارة العمل أن عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفع أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، مما عزز الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيخفض أسعار الفائدة لاحقا هذا العام.

تحركات الأسعار

بحلول الساعة 14:14 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.95 بالمئة إلى 2330.51 دولار للأونصة.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم يونيو بنسبة 0.74 بالمئة إلى 2339.40 دولار للأونصة.

وانخفض مؤشر الدولار 0.17 بالمئة إلى 105.363.

وجاء في تقرير لوزارة العمل الأميركية، الخميس، أن المطالبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية زادت 22 ألفا إلى مستوى فصلي معدل بلغ 231 ألفا للأسبوع المنتهي في الرابع من مايو، مقارنة مع 215 ألف مطالبة توقعها اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم في أحدث أسبوع.

وانخفض الدولار مقابل منافسيه بعد تقرير الوظائف، مما يجعل الذهب أقل كلفة لحاملي العملات الأخرى.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتداولون حاليا بنسبة 67 بالمئة تقريبا خفض أسعار الفائدة الأميركية في سبتمبر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.9 بالمئة إلى 28.136 دولار للأونصة وصعد البلاتين 1.1 بالمئة إلى 982.25 دولار للأونصة فيما زاد البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 967.28 دولار للأونصة.