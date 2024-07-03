شرطة الاحتلال: مقتل منفذ عملية الطـعن في المجمع التجاري بمدينة كرمئيل

جدة - نرمين السيد - شرطة الاحتلال الإسرائيلى

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مقتل منفذ عملية الطعن في المجمع التجاري بمدينة كرمئيل شمالي إسرائيل، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وبحسب القناة الإخبارية، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية مواطنا فلسطينيا إثر عملية الطعن، كما أغلقت مداخل ومخارج المجمع التجاري في مدينة كرمئيل. كذلك، تجري الشرطة الإسرائيلية عمليات تمشيط بموقع حادث الطـعن، للبحث عن مشتبه بهم آخرين. وأوضحت شرطة الاحتلال، أن أحد المصابين في عملية الطعن بالمجمع التجاري بمدينة كرمئيل حالته حرجة، والآخر مصاب بجروح خطيرة.

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