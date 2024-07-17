إعلام فلسطيني: 5 شهداء في قصف الاحتلال بمخيم الشاطئ شمال غزة

جدة - نرمين السيد - كشف الإعلام الفلسطيني عن ارتقاء 5 شهداء في قصف الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين بمخيم الشاطئ شمال مدينة غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.





يشار إلى أن المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور، قال إن المجاعة في قطاع غزة لم تعد تلوح في الأفق، بل أصبحت حقيقة موحشة.

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