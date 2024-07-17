مندوبة الولايات المتحدة: نتعاون مع مصر وقطر لوقف إطلاق النار في غزة

جدة - نرمين السيد - مندوبة الولايات المتحدة

أكدت مندوبة الولايات المتحدة، إنه يتم العمل مع الشركاء بلا توقف للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ«القاهرة الإخبارية».





وأضافت مندوبة الولايات المتحدة، خلال جلسة لمجلس الأمن لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط وتطورات القضية الفلسطينية: «نؤكد رفضنا وإدانتنا لتوسيع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية». وقالت مندوبة الولايات المتحدة: «نتعاون بشكل وثيق مع مصر وقطر، وما زالت هناك فجوات للتوصل لوقف لإطلاق النار في غزة، ندعو إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات فورية إضافية لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة».

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