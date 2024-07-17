إعلام فلسطيني: مدفعية الاحتلال تقصف عدة مناطق برفح الفلسطينية جنوب غزة

جدة - نرمين السيد - أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تقصف عدة مناطق بمدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة؛ وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".





وأكدت وسائل الإعلام الفلسطينية، أن 5 شهداء ارتقوا في قصف الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين بمخيم الشاطئ شمال مدينة غزة.

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