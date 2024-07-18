الهباش: الصمت الدولي يشجع إسرائيل على استمرارها في النهج التدميري بحق شعبنا

جدة - نرمين السيد - الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني

قال مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش، إن "الصمت الدولي يشجع إسرائيل على استمرارها في النهج التدميري بحق الشعب الفلسطيني".





وأضاف في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن دول العالم ضاقت ذرعا بالسياسة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية. كما أكد أن مشروعات إسرائيل الاستيطانية في الأراضي المحتلة مخالفة للقوانين الدولية، مشددا على أن إسرائيل أصبحت معزولة دوليا بسبب جرائمها بحق الفلسطينيين.

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