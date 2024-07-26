نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - الأرصاد الفرنسية: احتمال سقوط أمطار بنسبة 80% خلال حفل افتتاح الأولمبياد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد الفرنسية، احتمال سقوط أمطار بنسبة 70% إلى 80% خلال حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية.

ينطلق حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024، مساء اليوم الجمعة في العاصمة الفرنسية، بحفل فريد من نوعه، والذي سيقام لأول مرة فى التاريخ خارج أسوار الملعب، فى البطولة التي تُقام ما بين فترة 26 يوليو الجاري حتى 11 أغسطس المقبل، وسيحضره عدد من الملوك والرؤساء والسياسيين، وسيكون باستقبالهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وسيحضر ملك إسبانيا فيليبى السادس، والسيدة الأولى للولايات المتحدة جيل بايدن، وعدد من رؤساء أمريكا اللاتينية، حفل افتتاح أولمبياد باريس على ضفاف نهر السين، في الوقت الذى سيتغيب فيه الرئيس الروسى فيلاديمير بوتين.