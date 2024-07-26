نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بومبيو يقترح على ترامب هزيمة روسيا بـ500 مليار دولار لأوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استبق وزير خارجية أمريكا الأسبق مايك بومبيو وصول رئيسه السابق ترامب إلى البيت الأبيض وطرح فكرة مشروع إقراض كييف مليارات الدولارات وفرض عقوبات "حقيقية" على روسيا وإحياء "الناتو".

وكتب بومبيو ذلك في مقالة مشتركة مع مدير جماعة الضغط الأمريكية BGR Group ديفيد أوربان ونشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال" تتضمن إمكانية تطوير ترامب، إذا فاز في الانتخابات، برنامج إقراض وتأجير Lend-Lease بقيمة 500 مليار دولار لأوكرانيا.

وجاء في المقال: "قد تبدو هذه خطة ناجحة لأوكرانيا عبر فرض عقوبات حقيقية على روسيا.. تعزيز صناعة الدفاع الأمريكية.. إحياء حلف الناتو.. إنشاء برنامج الإقراض والتأجير لأوكرانيا بمبلغ 500 مليار دولار".

وبرر الكاتبان رؤيتهما هذه بأنه "بدلا من إثقال كاهل دافعي الضرائب الأمريكيين بفواتير جديدة، أتيحوا لأوكرانيا الاقتراض بالقدر الذي تحتاجه لشراء أسلحة أمريكية من أجل هزيمة روسيا... قوموا بإزالة جميع القيود المفروضة على صنوف الأسلحة التي يمكن لأوكرانيا الحصول عليها واستخدامها".

ومن المعروف أن روسيا تؤكد أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تشرك دول حلف "الناتو" بشكل مباشر في النزاع وأنها "تلعب بالنار".

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق أن "أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا