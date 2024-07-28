عاجل - واشنطن تحذر جالانت من توجيه ضربة عسكرية لبيروت

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أحمد جودة - القاهرة - واشنطن تحذر جالانت من توجيه ضربة عسكرية لبيروت.. نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مسؤول إسرائيلي قوله إن، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن نقل لوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت قلق واشنطن من أن توجيه ضربة عسكرية لبيروت قد تخرج الوضع عن السيطرة.

كان المتحدث باسم البيت الأبيض، قال إن واشنطن تؤكد مجددا دعم أمريكا لأمن إسرائيل.

وأضاف المتحدث، أننا نجري مناقشات مستمرة مع الإسرائيليين واللبنانيين منذ الهجوم على ملعب كرة قدم بالجولان.

وتابع المتحدث، أن الهجوم على القرية الدرزية في الجولان نفذه حزب الله، مشيرا إلى أننا نعمل على حل دبلوماسي لوقف الهجمات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

كانت هيئة البث الإسرائيلية، أعلنت بدء اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لتحديد آلية الرد الإسرائيلي على حزب الله بعد الهجوم على مجدل شمس بالجولان المحتل.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الجيش أعد سيناريوهات محتملة للهجوم على لبنان ووضعها أمام القيادة السياسية.

وأضافت الإذاعة، أن من بين السيناريوهات المطروحة مسارات عمل عسكري أكثر صرامة من ذي قبل، موضحة أن إسرائيل غير معنية بحرب شاملة مع حزب الله وإنما بتوجيه ضربة موجعة له فقط.

وتابعت أن مسؤولون بالأجهزة الأمنية يؤكدون للقيادة السياسية أن الخطط الموضوعة قابلة للتنفيذ فورا.