العالم اليوم - 900 مليون دولار أرباح "الدار العقارية" في 6 أشهر.. نمو بـ57%

انتم الان تتابعون خبر 900 مليون دولار أرباح "الدار العقارية" في 6 أشهر.. نمو بـ57% من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 29 يوليو 2024 10:21 صباحاً - أعلنت الدار العقارية، المدرجة في سوق أبوظبي المالي، عن نتائج أعمالها للنصف الأول من العام الحالي، حيث قفزت أرباحها الصافية (بعد الضريبة) بنسبة 57 بالمئة لتصل إلى 3.3 مليار درهم (حوالي 900 مليون دولار) في الأشهر الستة الأولى من 2024، فيما سجلت الأرباح قبل الاستقطاعات 61% إلى 3.9 مليار درهم (1.06 مليار دولار).

وأظهرت نتائج أعمال الشركة نموا في الإيرادات النصف سنوية بنسبة 73 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 10.9 مليار درهم، بالمقارنة مع 6.3 مليار درهم كانت قد سجلته في النصف الأول 2023.

وبحسب بيان الشركة التي اطلعت عليه دوت الخليج، فإن أبرز النتائج المالية للنصف الأول 2024:

مبيعات المشاريع التطويرية شهدت نموا قويا محققة 14 مليار درهم خلال النصف الأول بزيادة قدرها 21 بالمئة على أساس سنوي، وجاء ذلك مدعوما بالطلب القوي على المشاريع الجديدة والمخزون الحالي.

استمرار الطلب القوي من المشترين الدوليين والمقيمين، حيث بلغت مشترياتهم 10.2 مليار درهم أو ما يعادل 79 بالمئة من مبيعات الدار في دولة الإمارات خلال النصف الأول.

بلغ حجم الإيرادات المتراكمة للمشاريع التطويرية مستوى قياسيا قدره 39 مليار درهم، فضلا عن تسجيل أعلى إيرادات في دولة الإمارات بقيمة 33.2 مليار درهم، في مؤشر على نمو الإيرادات خلال الأعوام القادمة.

تمتلك الدار سيولة نقدية كبيرة لدعم خطط نموها تتضمن 3.6 مليار درهم كأرصدة نقدية متاحة للاستخدام بالإضافة إلى 7.6 مليار درهم تسهيلات مصرفية غير مسحوبة، و6.2 مليار درهم أرصدة ضمان نقدي غير مقيدة.

كما حققت الشركة إيرادات خلال الربع الثاني بواقع 5.3 مليار درهم وبنسبة نمو 64 بالمئة على أساس سنوي، وبلغت الأرباح الصافية بعد الضريبة خلال الربع الثاني من 2024 حوالي 1.8 مليار درهم وبنسبة نمو قدرها 37 بالمئة على أساس سنوي.

من جانبه، قال محمد خليفة المبارك رئيس مجلس إدارة الدار العقارية في البيان، "حافظ القطاع العقاري في دولة الإمارات على أسسه المتينة وقوة أدائه بفضل استمرار الطلب الكبير من جانب المشترين والاهتمام المتزايد للمستثمرين الدوليين، مما انعكس بشكل إيجابي على الأداء المالي والتشغيلي للدار خلال النصف الأول من 2024".

في سياق متصل، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة، طلال الذيابي، إن الأداء الاستثنائي للدار خلال النصف الأول يعكس كفاءة وفعالية نموذج أعمالنا المتنوع، وقوة علامتنا التجارية، والبيئة التشغيلية الإيجابية في دولة الإمارات.

وأضاف: "نشهد توسعا كبيرا في قاعدة عملائنا بالاستفادة من جاذبية الدولة للمستثمرين الدوليين، حيث بلغت نسبة مبيعات عقاراتنا السكنية للمشترين الدوليين والمقيمين 79 بالمئة، وفي الوقت ذاته تواصل محفظتنا الاستثمارية نموها في ظل الظروف الاقتصادية المواتية والمدفوعة باستحواذات الدار الاستراتيجية خلال السنوات القليلة الماضية".