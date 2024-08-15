العالم اليوم - استمرار المفاوضات بشأن غزة ليوم آخر.. و"الخلافات كبيرة"

انتم الان تتابعون خبر استمرار المفاوضات بشأن غزة ليوم آخر.. و"الخلافات كبيرة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 15 أغسطس 2024 10:21 مساءً - ستتواصل المباحثات الهادفة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس، الجمعة، في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال مسؤول مطلع لوكالة رويترز إن محادثات وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة مستمرة مساء الخميس، ومن المتوقع أن يستأنف جميع المشاركين الاجتماع غدا الجمعة.

من جانبها، قالت مصادر مصرية مطلعة على المفاوضات إن الخلافات بين الأطراف المعنية "ما تزال كبيرة".

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن "مصدر مصري رفيع المستوى" قوله إن الوفد الأمني المصري يبذل جهودا مكثفة للتوصل إلى توافق بين الأطراف.

وتعقد هذه المفاوضات بمشاركة الولايات المتحدة ومصر وقطر وإسرائيل في ظل غياب وفد يمثل حماس، التي أعلنت رفضها إعادة التفاوض على ما تم الاتفاق عليه سابقا، متهمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمماطلة وإطالة أمد الحرب.