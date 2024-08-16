العالم اليوم - بالفيديو.. حزب الله يكشف عن منشأة "عماد 4"

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. حزب الله يكشف عن منشأة "عماد 4" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 16 أغسطس 2024 12:24 مساءً - يواصل حزب الله اللبناني الكشف عن ترسانته العسكرية على وقع المعركة المفتوحة في جنوب لبنان منذ 8 أكتوبر الماضي.

وكشف الإعلام الحربي للحزب، الجمعة، عن منشأة "عماد 4" التي تحتوي على عدد من الراجمات الصاروخية والتجهيزات العسكرية، في أنفاق تحت الأرض.

واللافت في الفيديو هو حجم المنشأة تحت الأرض، وتنقُّل راجمات الصواريخ وعناصر الحزب بدرّاجاتهم النارية بين الأنفاق.

وقد ترافق الفيديو مع تصريحات للأمين العام حسن نصرالله مفادها أن "صواريخ الحزب تُغطّي كامل الأراضي الفلسطينية، من كريات شمونة إلى إيلات".

وكشفت مصادر إسرائيلية، الخميس، أن تل أبيب تتوقع شن حزب الله هجوما عليها في نهاية الأسبوع الحالي.

وقالت المصادر إنه بنهاية الأسبوع "ستكون إسرائيل في أقصى حالات الاستعداد لرد من حزب الله".

وكانت القناة 13 الإسرائيلية قد قالت في وقت سابق إن "إسرائيل تقدّر الآن أن حزب الله مصمم على الرد على اغتيال القيادي فؤاد شكر على عكس إيران التي ما تزال مترددة"، في الرد على عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران.