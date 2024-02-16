انت الأن تتابع خبر 13٪ من البريطانيين فقط يعارضون وقف إطلاق النار بغزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أظهر استطلاع رأي بريطاني، أجراه معهد (يوغوف)، أنّ نحو ثلثي الشعب البريطاني يدعم وقف إطلاق النار للحرب الإسرائيلية على غزة.

وحسب نتائج الاستطلاع، فإن 66 بالمئة من البريطانيين قالوا، إنّ على دولة الاحتلال أن توقف حربها على غزة ودعوا إلى وقف فوري لإطلاق النار، وذلك بزيادة خمس نقاط منذ الاستطلاع الذي أجراه المعهد في شهر نوفمبر الماضي.

وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أنّ 13 بالمئة فقط من البريطانيين يعتقدون عكس ذلك، بانخفاض ست نقاط عما كان عليه في تشرين الثاني الماضي.

كما انخفض عدد الأشخاص الذين يقولون، إن الهجوم الإسرائيلي على غزة مبرر بمقدار خمس نقاط إلى 24 بالمئة.