انت الأن تتابع خبر مشروع جزائري معدّل في مجلس الأمن لقرار بوقف إطلاق النار والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وزعت البعثة الجزائرية لدى الأمم المتحدة، والتي ترأس الدورة الحالية لمجلس الأمن، مشروع قرار معدل على أعضاء مجلس الأمن الدولي، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، لأسباب إنسانية.

ويجدد مشروع القرار الجزائري، المطالبة بأن تمتثل جميع الأطراف بدقة لالتزاماتها حول ما يتعلق بحماية المدنيين.

ويرفض مشروع القرار التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، ويطالب بوقف كل الانتهاكات، وجميع الأعمال العدائية ضد المدنيين.