انت الأن تتابع خبر حركة أمل اللبنانية تنعى ثلاثة من مقاتليها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نعت حركة أمل اللبنانية، فجر الجمعة، ثلاثة من مقاتليها، ارتقوا أثناء قيامهم "بواجبهم الوطني والجهادي دفاعًا عن لبنان والجنوب"، على حدِّ تعبير البيان الصادر عنها.

والشهداء الثلاثة هم: "المجاهد علي حسن عيسى (فلاح) من بلدة جبشيت مواليد 1971، المجاهد محمد حسين سعيد (أبو مريم) من بلدة القصيبة مواليد 1995، الشهيد المجاهد قاسم نزار برو (مصطفى) من بلدة الشرقية مواليد 1996".

وكانت الحركة شيعت قبل أيام عددًا من الشهداء، وخلال التشييع أكد النائب في البرلمان اللبناني، عن حركة أمل، علي خريس، في كلمة له، أنّ مجاهدي حركة أمل استشهدوا "دفاعًا عن كل لبنان من شماله إلى جنوبه".

وأضاف خريس: "باسم حركة أمل ورئيسها والشهداء الأبرار، نعلن الاستمرار في المقاومة ومقارعة العدو الصهيوني"، مؤكداً أن "قوة لبنان في جيشه وشعبه ومقاومته، وهي المعادلة التي ترسخت بدماء الشهداء".

وتوجّه النائب خريس لقوات الاحتلال الإسرائيلي، محذّراً: "نقول للأعداء الصهاينة إذا فكرّتم بالاعتداء على لبنان فستجدوننا في حركة أمل وحزب الله وكل عناصر المقاومة بالمرصاد".