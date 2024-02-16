انت الأن تتابع خبر عائلات أسرى الاحتلال لدى المقاومة: نحن في قاع سلم الأولويات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينيّة، إنّهم يشعرون بقلق شديد من تصرفات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، متهمينه "بإهمالهم ووضعهم في قاع سلم الاهتمام وبالتضحية بهم على مذبح معركته الشخصية"، على حدّ قولهم، ورأوا السياسة التي ينتهجها معهم بمثابة "حرب تستهدف تفسيخ صفوفهم وإسكاتهم وحشرهم في زاوية يتفرجون منها على الأسرى وهم يقضون في السر بلا حول ولا قوة".

جاء ذلك عقب قرار نتنياهو عدم إرسال ممثل إسرائيلي إلى القاهرة لمواصلة المحادثات، وذلك بخلاف طلب رئيس الموساد ورئيس المخابرات العامة (الشاباك).

وعدّ ذوو الأسرى عدم المشاركة الإسرائيلية والحديث عن الانتظار "تصرفًا عديم المسؤولية مبنيًا على التكبر والغطرسة" ولا يُظهر حداً أدنى من التعاطف مع مأساتهم ومعاناتهم هم وأولادهم الأسرى. وقالوا إنهم "يشعرون بغضب شديد وإحباط ويأس من الدولة وقادتها، وقرروا تصعيد إجراءاتهم النضالية ضد هذه السياسة".