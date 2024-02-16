انت الأن تتابع خبر عملية أوروبية تحت اسم أسبيديس في البحر الأحمر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من المنتظر أنْ يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الإثنين، اجتماعًا في بروكسل لإطلاق "قوّة بحرية رسميًا تساعد على حماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين" على حدّ تعبيرهم.

وأفاد مسؤول في الاتحاد الأوروبي، الجمعة، بأن التكتل يهدف إلى إطلاق المهمة التي أطلقت عليها تسمية أسبيديس (درع باليونانية) في غضون بضعة أسابيع مستخدمًا 4 سفن على الأقل، وأعلنت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا أنها تعتزم المساهمة بسفن في إطار المهمة.

وذكر المسؤول أن القائد العام للمهمة سيكون يونانيًا، بينما سيكون كبير الضباط المسؤولين عن الضبط العملياتي في البحر إيطاليا.

ويؤكد الاتحاد الأوروبي أن تفويض القوة الذي تم تحديده مبدئيًا لعام واحد، يقتصر على حماية الملاحة المدنية في البحر الأحمر بحيث لا تنفذ أي هجمات على التراب اليمني.