انت الأن تتابع خبر الاحتلال يحتجز قافلة مساعدات تضم شخصيات أممية قرب مجمع ناصر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت مصادر طبية فلسطينيّة، الجمعة، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تحتجز قافلة مساعدات من منظمة الصحة العالمية، على بعد 50 مترًا من مجمع ناصر الطبي في خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأضافت، أنّ القافلة المكونة من شاحنتين، واحدة محملة بالوقود وأخرى بالماء والطعام، وتضم شخصيات أممية رفيعة المستوى، محتجزة منذ 7 ساعات، مؤكدةً أنّ الاحتلال نفذ أعمال حفر أمام القافلة وخلفها لمنع وصولها إلى المجمع.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت، الخميس، المجمع، وحولته إلى ثكنة عسكرية، بعد هدم السور الجنوبي، والدخول منه وسط إطلاق نار كثيف.

كما استهدف الاحتلال مقر الإسعاف وخيام النازحين، وقام بتجريف المقابر الجماعية داخل المجمع، الذي يشهد حصارًا مشددا منذ نحو 25 يومًا.

وأُعلن الجمعة، عن استشهاد خمسة مرضى في غرفة العناية المركزة نتيجة توقف الأوكسجين جراء انقطاع الكهرباء.