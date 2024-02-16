انت الأن تتابع خبر العدل الدولية تصدر قرارها بخصوص الإجراءات الطارئة الإضافية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت محكمة العدل الدولية، الجمعة، قرارها بخصوص طلب جنوب إفريقيا من المحكمة النظر فيما إذا كانت خطة دولة الاحتلال الإسرائيليّ لتوسيع هجومها في غزة إلى مدينة رفح تتطلب إجراءات طارئة إضافية لحماية حقوق الفلسطينيين.

وقالت المحكمة إنّها لا ترى ضرورة لاتخاذ إجراءات طارئة إضافية لحماية حقوق الفلسطينيين بعد الهجوم الإسرائيلي على رفح، وأضافت أنّ "الوضع الخطير في قطاع غزة ورفح بشكل خاص يتطلب تنفيذًا فوريًا وفعالًا للإجراءات المؤقتة بموجب قرارها الصادر في 26 يناير ولا يتطلب الإشارة إلى تدابير مؤقتة إضافية".