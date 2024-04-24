انت الأن تتابع خبر قيادي بحماس: السنوار تفقد مناطق شهدت اشتباكات فوق الأرض والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد قيادي في حركة حماس، لم يُكشف عن هويته، أن رئيس الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار ليس معزولاً عن الواقع بالقطاع، على الرغم من الحرب الدائرة وعمليات الاحتلال الاستخبارية التي لا تتوقف على مدار اليوم، ويمارس عمله قائداً للحركة في الميدان.

وبين القيادي في حماس أن السنوار "تفقد أخيراً مناطق شهدت اشتباكات بين المقاومة وجيش الاحتلال، والتقى بعض عناصر الحركة فوق الأرض وليس في الأنفاق".

وكشف القيادي في حماس، عدد الجنرالات وضباط الشاباك، الذي احتجزتهم الحركة في 7 أكتوبر.

وقال، إنه لدى حماس نحو 30 من الجنرالات وضباط الشاباك، من الوحدات العسكرية وبعض المواقع العسكرية شديدة الحساسية.

وأكد القيادي، أن هؤلاء المحتجزين في أماكن شديدة التأمين وبعيدة كل البعد عن أيدي الاحتلال، ومن المستحيل الوصول إليهم تحت أي ظرف".

وأشار إلى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وبعض وزراء حكومته، يخفون الكثير من المعلومات عن هويات بعض الأسرى العسكريين، تجنباً لعدم إثارة الغضب في صفوف القوات المقاتلة.

وأضاف أن حكومة الاحتلال تمارس عملية تضليل ممنهجة للشارع في كيان الاحتلال وذوي المحتجزين لدى المقاومة، من أجل التملص من واجب تحرير هؤلاء الأسرى".

ونفى القيادي في حركة حماس صحة ما تداولته وسائل إعلام عبرية مقرّبة من حكومة الاحتلال، بأن الحركة اقترحت إطلاق سراح 20 أسيراً فقط بدلاً من 40 خلال المرحلة الأولى من الاتفاق الذي طُرح أخيراً خلال جولة مفاوضات القاهرة".