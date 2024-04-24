انت الأن تتابع خبر جيش الاحتلال يعدم فتاة فلسطينية واستنفار بعيد الفصح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استشهدت الأربعاء فتاة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال قرب بيت عينون شمال الخليل، بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن.



وتظهر المشاهدات التي بثتها منصات محلية فلسطينية، الفتاة ملقاة على الأرض بعد إطلاق النار عليها واستنفار قوات الاحتلال بالمكان.

على صعيد آخر، أغلقت السلطات الإسرائيلية المسجد الإبراهيمي وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة أمام المصلين المسلمين بمناسبة عيد الفصح اليهودي، وفتحته أمام المستوطنين ليومين.

ويغلق الاحتلال المسجد 10 أيام في كل عام (خلال أعياد مختلفة) أمام المسلمين وتفتحه للمستوطنين في إطار استمرار تقسيمه زمانيا ومكانيا.

ويقع الحرم الإبراهيمي في البلدة القديمة من الخليل التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية، ويسكن بها نحو 400 مستوطن يحرسهم نحو 1500 جندي إسرائيلي.

هذا وأفادت الأوقاف الإسلامية بارتفاع عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى في ثاني أيام عيد الفصح اليهودي إلى 532.