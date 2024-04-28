انت الأن تتابع خبر بحضور بايدن محتجون داعمون لغزة يهتفون: عار عليكم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استكمالا للحركات الاحتجاجية المناهضة للعدوان الإسرائيلي على غزة، تظاهر ناشطون أمام الفندق الذي يستضيف الحفل السنوي لمراسلي البيت الأبيض في واشنطن.

وردد المشاركون هتافات تندد بالإبادة الجماعية وبالدعم الأميركي للحرب.

وأثناء توافد الإعلاميين المشاركين في الحفل -الذي يحضره الرئيس الأميركي جو بايدن- هتف بعض المتظاهرين "عار عليكم"، احتجاجا على انحياز وسائل الإعلام الأميركية للرواية الإسرائيلية.

كما أدى بعض المحتجين مشهدا تمثيليا يعبر عن مقتل عشرات الصحفيين في غزة جراء القصف الإسرائيلي.

على صعيد آخر، قالت صحف محلية أميركية إن الشرطة اعتقلت عشرات من المحتجين الرافضين للحرب على غزة بعدما حاولوا إقامة اعتصام في حرم جامعة واشنطن بمدينة سانت لويس في ولاية ميزوري.