انت الأن تتابع خبر هنية يصدر بيانا حول جولة المفاوضات في القاهرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدر رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية اليوم الأحد بيانا حول متابعة جولة المفاوضات في القاهرة.

وركز البيان على ثلاث نقاط، هي: