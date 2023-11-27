أخبار اليمن : جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 27 نوفمبر

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 27 نوفمبرفي مثل هذا اليوم 27 نوفمبر شن طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي عشرات الغارات الجوية على مختلف المحافظات أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى وتدمير البنية التحتية وممتلكات المواطنين.

ففي 27 نوفمبر 2015، استشهدت امرأة وأصيب آخرون في غارة شنها طيران العدوان على منزل مواطن في مديرية مقبنة بمحافظة تعز، أسفرت أيضاً عن تدمير المنزل وتضرر المنازل المجاورة.

ودمر طيران العدوان بثلاث غارات منزل المواطن ناجي العامكي في مديرية صرواح بمحافظة مأرب، كما شن ست غارات على سوق صرواح والمشجح والحقيل.

وشن الطيران المعادي 12 غارة على منطقة الشريجة بمحافظة لحج مستخدما قنابل عنقودية، وأكثر من 30 غارة على مناطق متفرقة بمديرية الصليف في محافظة الحديدة، معظمها استهدفت رأس عيسى، واستهدف بثلاث غارات جزيرة كمران، وبثلاث غارات أخرى شبكة الاتصالات في منطقة الفازة بمديرية التحيتا.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، أصيبت طفلة في قصف صاروخي سعودي استهدف منطقة النعاشوة بمديرية حيدان محافظة صعدة، بينما أصيب طفل بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في منطقة بني سعد بمديرية الظاهر.

واستهدف قصف سعودي بالصواريخ منزل مواطن في عزلة آل الشيخ بمديرية منبه الحدودية، ما أدى إلى تدميره وتضرر مزارع المواطنين المجاورة، وتعرضت مناطق متفرقة من مديرية الظاهر لقصف صاروخي سعودي وألقى الطيران عدداً من القنابل الصوتية على مديريات سحار وساقين ومنبه.

وشن طيران العدوان غارة على جبل هيلان الاستراتيجي شمال مديرية صرواح بمحافظة مأرب، في حين استهدف المرتزقة بقصف مدفعي مكثف منازل ومزارع المواطنين بقرى الحمدة والحزم التابعة لمديرية حريب القراميش.

طيران العدوان شن غارة على نقيل يسلح في مديرية بلاد الروس بمحافظة صنعاء، أسفرت عن أضرار بالطريق العام الرابط بين محافظتي صنعاء وذمار، وثلاث غارات على منطقة كيلو 16 بمديرية الدريهمي محافظة الحديدة، وأربع غارات على منطقة العمري بمديرية ذوباب، وغارة على المحضار بمنطقة الضباب، وغارة على تبة هائل بمديرية صالة في محافظة تعز، وغارة على منطقة العولة بمديرية المطمة في محافظة الجوف.

وفي 27 نوفمبر 2017، شن طيران العدوان أربع غارات على مناطق هيلان والمخدرة شمال شرق مديرية صرواح بمحافظة مأرب، فيما شن المرتزقة قصفاً مدفعياً مكثفاً على مناطق متفرقة بالمديرية مخلفا أضراراً بمنازل ومزارع المواطنين.

وشن طيران العدوان غارتين على مفرق الجاح بمديرية بيت الفقيه في محافظة الحديدة، وغارة على منطقة الحجلة بمديرية رازح الحدودية، وغارتين على منطقة آل صبحان بمديرية باقم، وست غارات على موقع الشرفة في نجران، وغارة على قرية مجازة في عسير، كما قصفت مروحيات الأباتشي التابعة للعدوان بأكثر من 40 صاروخا قريتي قمر وحامضة ووادي جارة في جيزان.

طيران العدوان شن غارتين على مديرية موزع بمحافظة تعز، وغارة استهدفت شمال جسر محلي في مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، دمر طيران العدوان بغارة منزل مواطن غرب جولة السفينة بمديرية الحالي في محافظة الحديدة وشن غارتين شرق المديرية وغارة على منتجع الواحة، وغارة على مدينة الشباب بشارع الـ90.

وقصف مرتزقة العدوان بالرشاشات منطقة السلخانة في مديرية الحالي، واستهدفوا بالمدفعية شارع صنعاء وجامع الحمادي وفندقي الاتحاد والقمة في منطقة 7 يوليو السكنية.

وشن الطيران المعادي غارتين على منطقة كرش بمديرية القبيطة في محافظة لحج، وست غارات على منطقة البقع بمديرية كتاف، وغارة على منطقة آل علي بمديرية رازح الحدودية في محافظة صعدة خلفت أضراراً مادية في ممتلكات المواطنين.

وفي 27 نوفمبر 2019، قتل سبعة أشخاص بينهم ثلاثة مدنيين وأصيب أكثر من عشرة آخرين في مواجهات اندلعت بين مسلحين ينتمون للدماشقة لقبيلة أحد أفرع قبيلة عبيدة في منطقة العرقين بمديرية الوادي شرق مدينة مأرب، وأدت أيضاً إلى احتراق عدد من سيارات النقل وتوقف طريق مأرب العبر الدولي، كما شن المرتزقة قصفاً مدفعياً وصاروخياً مكثفاً على منازل المواطنين في وادي عبيدة، ما أدى إلى ترويع السكان وإحداث أضرار كبيرة بالممتلكات والمزارع.

وقتل عشرة أشخاص وجرح 22 آخرين من المهاجرين الأفارقة بقصف مدفعي سعودي استهدف تجمعات لهم في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية محافظة صعدة.

وفي محافظة الحديدة نفذ المرتزقة تمشيطاً مكثفاً بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة باتجاه شمال غرب قرية مغاري في مديرية حيس، وقصفوا بالمدفعية باتجاه شمال حيس، واستهدفوا مزارع المواطنين جنوب مدينة التحيتا بقذائف المدفعية ومختلف الأسلحة الرشاشة، كما استهدفوا جنوب الجبلية بالمدفعية والعيارات الرشاشة الثقيلة والمتوسطة، وبسبع قذائف مدفعية قرية الشجن في مديرية الدريهمي.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، استشهد مواطن وأصيب آخر في غارة شنها طيران العدوان على منطقة عطان بمديرية السبعين في أمانة العاصمة، كما شن غارة على منطقة الحفا، وثلاث غارات على الاسطبلات في الكلية الحربية ما أدى إلى نفوق عدد من الخيول العربية الأصيلة.

وأصيبت امرأة برصاص مرتزقة العدوان في قرية الفلاح بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة، واستهدفوا بشكل مكثف بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة قرية الزعفران في منطقة كيلو 16 بمديرية الدريهمي.

وشن الطيران التجسسي تسع غارات على منطقتي الفازة والجبلية بمديرية التحيتا ومديرية الدريهمي، بينما شن الطيران الحربي غارتين على قرية الجربة بمديرية الدريهمي، وأربع غارات على منطقة الجبانة شمال مدينة الحديدة.

واستحدث المرتزقة تحصينات قتالية في الدريهمي، وقصفوا بـ 222 قذيفة مدفعية، وبالأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بالمحافظة.

واستهدف الطيران المعادي بثلاث غارات جبل عيبان في مديرية بني مطر، وبأربع غارات منطقة الصمع في مديرية أرحب، وشن ثلاث غارات على منطقة جربان، وثلاث غارات على ريمة حميد بمديرية سنحان في محافظة صنعاء.

طيران العدوان شن سبع غارات على الجبل الأسود، وغارة على المجمع الحكومي، وغارة على مبنى الأمن القديم، وغارة جوار مضخة مياه في مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران خلفت أضراراً في الممتلكات العامة والخاصة.

واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي قرى سكنية في مديرية رازح، فيما شن الطيران غارتين على منطقة الرصيفات بمديرية كتاف في محافظة صعدة، وغارتين على مديريتي مدغل وصرواح بمحافظة مأرب، وسبع غارات على مناطق متفرقة شرقي مديرية الحزم في محافظة الجوف.

وفي 27 نوفمبر 2021، استشهد مواطن وأصيب اثنان آخران ومهاجران أفريقيان بنيران الجيش السعودي في منطقتي الرقو والمفتح بمديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة، في حين أًصيب مواطن بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدا الحدودية، كما استهدف قصف مماثل مناطق متفرقة من مديرية رازح.

وأًصيب طفل نتيجة استهداف مرتزقة العدوان لمنزله بقذائف الهاون في منطقة المرير بمديرية حيس محافظة الحديدة، كما قصفوا بالصواريخ والمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة بالمحافظة.

وشن طيران العدوان غارتين على حي ذهبان بمديرية بني الحارث في أمانة العاصمة، واستهدف بعشر غارات مديريتي الجوبة وصرواح في محافظة مأرب، خلفت أضراراً بالممتلكات العامة والخاصة.

طيران العدوان شن غارة على مديرية حرض بمحافظة حجة، وغارتين على منطقة الخنجر بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف واستهدف بغارتين منطقة العمشية في حرف سفيان بمحافظة عمران.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، قصف مرتزقة العدوان بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة، مناطق عديدة بمحافظة الحديدة.