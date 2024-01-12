أخبار اليمن : مجيديع يواسي بوفاة العميد عبدالله زمام

مجيديع يواسي بوفاة العميد عبدالله زمامبعث الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع برقية عزاء ومواساة في وفاة المغفور له - بإذن الله تعالى- العميد/ عبدالله ناصر زمام، والذي انتقل الى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعمل الوطني والتنظيمي.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى الشيخ/ اسماعيل ناصر زمام، رئيس لجنة التخطيط والمالية بمديرية حوث، والى الشيخ/ عبدالوهاب ناصر زمام، وكافة ال المعامره بمديرية حوث محافظة عمران، عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعميق مواساته بهذا المصاب الأليم.

سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته، ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".

