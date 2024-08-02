أخبار اليمن : المغرب إلى نصف نهائي أولمبياد باريس

المغرب إلى نصف نهائي أولمبياد باريس
حجز المنتخب المغربي مقعدا له في الدور نصف النهائي لمسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024" للمرة الأولى في تاريخه، بفوزه على نظيره الأمريكي 4 – صفر، يوم الجمعة في ربع نهائي الأولمبياد.
سجل أهداف المنتخب المغربي كل من سفيان رحيمي في الدقيقة 29 من علامة الجزاء، وإلياس أخوماش في الدقيقة (63)، وأشرف حكيمي في الدقيقة (70)، والمهدي موهوب في الدقيقة (90+1 من ركلة جزاء)، ليضرب موعداً في الدور نصف النهائي مع نظيره الإسباني الذي فاز على اليابان 3-0.
ويلتقي أسود الأطلس في نصف النهائي مع إسبانيا الإثنين المقبل 5 أغسطس، على ملعب فيلودروم.
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