نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مصر ضد فرنسا في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يرغب محبو مشاهدة الفراعنة في معرفة موعد مباراة مصر وفرنسا، حيث يلتقي المنتخبان يوم الإثنين المقبل 5-8-2024 على ملعب "جروباما"، ضمن منافسات الدور نصف النهائي بأولمبياد باريس.

وتأهل المنتخب المصري إلى نصف النهائي بعد الفوز أمام باراجواي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 عقب انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، كما تأهل الديوك إلى نفس الدور بعد الفوز أمام الأرجنتين بهدف نظيف.

موعد مباراة مصر ضد فرنسا في أولمبياد باريس

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة مصر ضد فرنسا يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد فرنسا في أولمبياد باريس

يمكنكم مشاهدة مباراة مصر ضد فرنسا مساء الإثنين المقبل، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات أولمبياد باريس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD.