أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 27478

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 27478
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي حتى اليوم الإثنين، إلى 27 ألفاً و478 شهيداً و66 ألفاً و835 مصاباً.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 113 شهيداً و205 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأكدت الوزارة أن عدد من الضحايا مازالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال الإسرائيلي وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.
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