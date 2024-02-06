أخبار اليمن : جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 6 فبراير

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 6 فبرايرفي مثل هذا اليوم 6 فبراير شن طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي سلسلة غارات على المحافظات أسفرت عن شهداء وجرحى وتدمير كبير للممتلكات الخاصة والبنية التحتية.

ففي 6 فبراير 2016، استشهدت امرأة وثلاث من بناتها في غارات شنها طيران العدوان على منطقة حبيل اسود في مديرية ماوية بمحافظة تعز، كما استشهد مواطنان جراء ثلاث غارات على منطقة الجاهلي بمدينة ذُوباب.

وشن طيران العدوان غارات أخرى أنحاء متفرقة من منطقة حوزان بمدينة ذُباب وشمال غرب منطقة العمري، ومنطقة الجند وغارة على منطقة مفرق المخا ما تسبب في أضرار على الطريق الرئيسي الرابط بين محافظتي تعز والحديدة ومدينة المخا.

وأصيبت امرأة جراء غارة لطيران العدوان استهدفت إحدى قرى مديرية صرواح بمحافظة مأرب.

وشن الطيران المعادي ست غارات على منطقة النهدين بمديرية السبعين وغارات على منطقة وادي أحمد بمديرية بني الحارث في أمانة العاصمة، ما أدى إلى أضرار بليغة في منازل المواطنين والمحلات التجارية، واستهدف في محافظة صنعاء بثلاث غارات مناطق محلي وبني شكوان وبران وبثماني غارات مناطق ملح والفرضة وجبال مدفون بمديرية نهم، وبغارة منطقة السواد في مديرية سنحان ما أدى إلى أضرار في الأراضي الزراعية.

طيران العدوان شن غارتين على منازل المواطنين بمنطقة العرضي وغارة على وادي أيبر في مديرية الغيل، بمحافظة الجوف، فيما دمر المرتزقة بالمدفعية منزل أحد المواطنين بمنطقة العرضي.

واستهدف طيران العدوان في محافظة صعدة اللواء 131 مشاة في مديرية كتاف ومنطقتي القمع والمخروق بالمديرية، وشن غارات على منطقة المعزابة بمديرية دمت ومنطقة ناصة بمديرية مريس في محافظة الضالع.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استشهد أربعة مواطنين في غارة لطيران العدوان على شاحنة غاز وسيارة مواطن بمنطقة المغسل مديرية مجز في محافظة صعدة، كما شن 12 غارة على منطقة الفرع بمديرية كتاف وغارة على البقع.

وشن طيران العدوان غارتين على منطقة وثبات، وغارتين على وادي نملة بالأطراف الشمالية الشرقية لمديرية حريب القراميش في محافظة مأرب، وأربع غارات على مناطق السلان والقطفة وسداح والزرقة بمديرية المصلوب في محافظة الجوف خلفت أضراراً في مزارع المواطنين.

واستهدف طيران العدوان بتسع غارات مزارع المواطنين في منطقة قاع الحقل بمديرية ضوران آنس في محافظة ذمار، أسفرت عن أضرار في ممتلكات المواطنين.

طيران العدوان شن في محافظة تعز أكثر من 36 غارة على مديرية المخا وغارتين على شبكة الاتصالات في مديرية موزع، وخمس غارات على مدارس العمري في ذوباب، وألقى قنبلة ضوئية في سماء مديرية الوازعية.

وشن الطيران المعادي غارتين على منطقتي آل حجلان ووادي حباب بمديرية صرواح في محافظة مأرب، وخمس غارات على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة، وأربع غارات على منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف في محافظة الحديدة.

وفي 6 فبراير 2018، استشهد تسعة مواطنين وأصيب ثلاثة آخرين بغارة لطيران العدوان استهدفت الطريق العام في منطقة مجزعة بمديرية القفلة في محافظة عمران.

واستشهد مواطن وأصيب آخر في أربع غارات شنها الطيران المعادي على خيام البدو الرحل في منطقة المهاذر بمديرية سحار محافظة صعدة، في حين أصيبت امرأتان بغارة استهدفت منطقة البقعة بمران في مديرية حيدان، كما شن غارتين على منطقة ليه بمديرية الظاهر، وثلاث غارات على منطقة مندبة وجبل شعير وثلاث غارات على منطقة طخية في مديرية مجز.

وأطلق طيران الأباتشي التابع للعدوان أكثر من 11 صاروخاً على وادي جارة في جيزان، فيما شن الطيران الحربي ثلاث غارات على قرية مجازة واستهدف بغارة أخرى تجمعاً لمرتزقته وآلياتهم غرب القرية.

وألقى طيران العدوان ثلاث قنابل عنقودية على منطقة المشجح شرق مديرية صرواح بمحافظة مأرب، وشن 12 غارة على مديريتي حرض وميدي في محافظة حجة.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، أصيبت امرأتان وطفل بجروح نتيجة قصف مدفعي للمرتزقة على منازل المواطنين في مدينة الدريهمي بمحافظة الحديدة، كما شنوا قصفاً بالمدفعية باتجاه الكوعي، وعلى منطقة الشجن، والأحياء السكنية في حارة الضبياني بمدينة الحديدة، فيما تضررت ممتلكات المواطنين نتيجة استهدافها من قبل المرتزقة بالمدفعية والعيارات الرشاشة.

وأطلق المرتزقة قذائف مدفعية على مزرعة بمنطقة الفازة في مديرية التحيتا ومطار الحديدة وجولة يمن موبايل، واستهدفوا بالرشاشات المتوسطة عيار 12 وعيار 14 شارع الخمسين وفندق الاتحاد، وقصفوا بالمدفعية باتجاه شمال حيس.

ونفذ المرتزقة تمشيطاً بالعيارات المختلفة باتجاه قريتي الزعفران ومحل الشيخ في منطقة كيلو 16، بمديرية الدريهمي، وأطلقوا ثلاثة صواريخ موجهة باتجاه شرق كيلو 16، واستهدفوا بالأسلحة المتوسطة باتجاه شركة العودي ومسجد الفاضلي ومحطة شبوة في منطقة كيلو 16.

وشن طيران العدوان غارتين على منطقة الصوح بمديرية كتاف في محافظة صعدة وثلاث غارات على مديرية المتون بمحافظة الجوف خلفت أضرارا في مزارع المواطنين، واستهدف بغارة مديرية صرواح في محافظة مأرب، وبسبع غارات مديريتي حرض وميدي في محافظة حجة.

وفي 6 فبراير 2020، أصيبت ثلاث نساء بنيران أسلحة المرتزقة الرشاشة التي استهدفت شارع صدام بمديرية الحالي بمدينة الحديدة،

وأطلق المرتزقة 11 قذيفة مدفعية باتجاه حارة الضبياني وشارع صنعاء وحديقة حديدة لاند، وست قذائف هاون تجاه مثلث العدين في مديرية حيس،

واستهدفوا بعيارات مختلفة نقطة الارتباط المشتركة في الخامري، في حين قصفوا مناطق متفرقة في منطقة كيلو 16 بمديرية الدريهمي بعدد من صواريخ الكاتيوشا، فيما استحدثت جرافة عسكرية تحصينات قتالية في كيلو 16.

وشن طيران العدوان ثلاث غارات شمال مفرق الجوف بمديرية مجزر في محافظة مأرب، وست غارات على مديرية الغيل وغارة على مديرية المصلوب بمحافظة الجوف.

وفي محافظة صعدة، شن الجيش السعودي قصفا صاروخياً ومدفعياً استهدف قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح، فيما شن الطيران غارتين على مديرية الظاهر، وغارة على مديرية شدا.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن طيران العدوان خمس غارات على مديرية صرواح في محافظة مأرب.

وشن الطيران التجسسي سبع غارات على منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه ومديرية الدريهمي، فيما استحدث المرتزقة تحصينات قتالية في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا، وقصفوا بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة.

وفي 6 فبراير 2022، أصيب ثلاثة مواطنين بنيران الجيش السعودي في منطقتي الرقو وآل مقنع بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة، كما أصيب مواطن بقصف صاروخي ومدفعي على مديرية شدا الحدودية.

طيران العدوان شن غارة على منطقة طخية بمديرية مجز، وغارة على أبواب الحديد بمديرية باقم في المحافظة نفسها.

وشن الطيران المعادي ثلاث غارات على مديرية حرض بمحافظة حجة، وغارتين على منطقتي زجان وبيت النخيف بمديرية بني حشيش في محافظة صنعاء، واستهدف بثماني غارات منطقة الحفا، وبغارة منطقة النهدين في مديرية السبعين بأمانة العاصمة.

وشن طيران العدوان في محافظة مأرب ثلاث غارات على منطقة البلق بمديرية الوادي ، وغارتين على مديرية الجوبة، وثلاث غارات على مديرية مدغل ، وغارتين على مديرية رغوان، كما شن غارتين على مديريتي خب والشعف والحزم بمحافظة الجوف، وغارة على مجازة الغربية بمحور عسير.

واستهدف طيران العدوان بثلاث غارات مديرية حرض في محافظة حجة.

وفي محافظة الحديدة، شن الطيران التجسسي ثلاث غارات على مديرية حيس واستحدث المرتزقة تحصينات قتالية، وقصفوا بالصواريخ والمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة.