أخبار اليمن : ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 27585

ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 27585أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي، إلى 27 ألفاً و585 شهيداً و66 ألفاً و978 مصاباً.

وقالت الوزارة، في بيان: إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات في غزة راح ضحيتها 107 شهداء و143 مصاباً، خلال الساعات الـ24 الماضية".

وأضافت أنه "ما زال عدداً من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم".

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب عدوانها على قطاع غزة، اعتقال كثير من الفلسطينيين وممارسة التعذيب والتنكيل بهم في معتقلاتها.