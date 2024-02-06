أخبار اليمن : بثنائية نظيفة على كوريا.. نشامى الاردن في نهائي كأس آسيا لأول مرة

بثنائية نظيفة على كوريا.. نشامى الاردن في نهائي كأس آسيا لأول مرةتغلب منتخب الاردن على منتخب كوريا الجنوبية بهدفين مقابل صفر، في مواجهة اليوم الثلاثاء في نصف نهائي بطولة كأس آسيا 2023 الجارية في قطر، ليخطف بذلك منتخب نشامى الاردن بطاقة التأهل الى المشهد النهائي للبطولة للمرة الأولى في مسيرته.

وفرض منتخب الأردن افضليته في الشوط الاول، لكنه نجح في افتتاح التسجيل في الشوط الثاني عن طريق يزن النعيمات بالدقيقة 52، واضاف موسى التعمري هدف التعزيز بالدقيقة 67.

وسيواجه منتخب الأردن في المشهد النهائي الفائز من مباراة الغد وتجمع قطر مع إيران.

وكان منتخب الأردن قد استهل مشواره في البطولة بتأهله عن المجموعة الخامسة كأفضل ثالث، حيث فاز على ماليزيا 4-0 ثم تعادل مع كوريا الجنوبية 2-2 وخسر أمام البحرين 0-1، وفي دور الستة عشر فاز على العراق 3-2، وبعدها اجتاز طاجيكستان بهدف ثمين.

وعلى الجهة المقابلة، فإن منتخب كوريا الجنوبية حل في المجموعة الخامسة وصيفاً، حيث فاز على البحرين 3-1 وتعادل مع الأردن 2-2 ومع ماليزيا 3-3، وفي دور الستة عشر اجتاز السعودية بفارق ركلات الترجيح 4-2 بعد التعادل 1-1، وفي ربع النهائي هزم أستراليا 2-1.

وكان المغربي الحسين عموتة، مدرب الأردن، اكد صعوبة المواجهة أمام كوريا الجنوبية، الثلاثاء في الدور نصف النهائي لبطولة كأس آسيا.

ولفت عموتة في مؤتمر صحفي إلى أن لاعبي كوريا الجنوبية محترفون، ولن يتأثروا بالمجهود الذي بذلوه في مباراتي السعودية وأستراليا وسيكونون بكامل عافيتهم

