أخبار اليمن : عدوان أمريكي بريطاني جديد على الحديدة

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عدوان أمريكي بريطاني جديد على الحديدة

شن العدوان الأمريكي البريطاني اليوم ثلاث غارات على محافظة الحديدة. عدوان أمريكي بريطاني جديد على الحديدةشن العدوان الأمريكي البريطاني اليوم ثلاث غارات على محافظة الحديدة. وأوضح مصدر أمني أن العدوان الأمريكي البريطاني استهدف بثلاث غارات مديرية الصليف. وكان العدوان الأمريكي البريطاني استهدف في وقت سابق، بغارتين الجبانة وغارة منطقة الطائف بمديرية الدريهمي في محافظة الحديدة، وغارتين منطقة القطينات بمديرية باقم في صعدة.



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