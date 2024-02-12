أخبار اليمن : جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 12 فبراير

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 12 فبرايرفي مثل هذا اليوم 12 فبراير ارتكب العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي جرائم جديدة بحق الشعب اليمني راح ضحيتها عدد من المدنيين.

ففي 12 فبراير 2016، استشهد مواطن في غارة لطيران العدوان على منطقة يختل بمديرية المخا في محافظة تعز.

وأصيب عدد من المواطنين، في غارات شنها طيران العدوان على هنجر مولد الطاقة لحديقة ألعاب الأطفال "فن سيتي" بمديرية السبعين في أمانة العاصمة ما أدى لاندلاع حريق وتضرر الحديقة وعدد من المباني السكنية والمحلات التجارية والممتلكات العامة ومدرسة مجاورة.

واستهدف طيران العدوان المنطقة الفاصلة بين المنصة الرئيسية للاحتفالات في ميدان السبعين وجامع الشعب ما أدى إلى أضرار فيهما، كما شن ثلاث غارات على منطقتي النهدين والسبعين ما أدى إلى أضرار بليغة في منازل المواطنين والمحلات التجارية والممتلكات العامة والخاصة.

وشن طيران العدوان ثلاث غارات على مخيمات البدو ورعاة الأغنام بمنطقة الساقية بمديرية المصلوب في محافظة الجوف، ما أدى إلى احتراق عدد من الخيام ونفوق أكثر من 25 رأساً من الماشية.

واستهدف الطيران المعادي بغارتين منزل الشيخ صالح بن ناصر الجحيلي بمديرية صرواح في محافظة مأرب ما أدى الى تدميره كليا وتضرر عدد من المنازل المجاورة، كما استهدف منزل المواطن قاسم عبدالله الشريف بمنطقة مغيفر بمديرية مجزر، ما أدى إلى تدميره كليا وتضرر المنازل المجاورة.

وفي محافظة صنعاء شن طيران العدوان غارة على منطقة الكسارة بمديرية همدان وغارة على منزل وطاحون مواطن في منطقة مسورة بمديرية نهم وغارة على أحد المطاعم في سوق مسورة، وغارة على منطقة خربة فطرة، واستهدف بيت الدهيلة وجسر بني شريفة ما أدى إلى أضرار في منازل المواطنين والأراضي الزراعية.

واستهدف طيران العدوان بعدة غارات منطقة ذويب بمديرية حيدان ومنطقة طخية وجبل المنمار و سوق العند التابع لمديرية سحار في محافظة صعدة، وشن غارتين على مديرية عبس بمحافظة حجة وثلاث غارات على منطقة قيفة في مديرية رداع بمحافظة البيضاء وغارتين على مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن طيران العدوان في محافظة الحديدة أربع غارات على مبنى هيئة التطوير بمديرية زبيد ومثلها على منطقة قطابا في مديرية الخوخة، واستهدف بغارتين هناجر الصيادين في منطقة النخيلة بمديرية الدريهمي.

وشن الطيران المعادي ثلاث غارات إحداها بقنبلة عنقودية على منازل ومزارع المواطنين بمناطق متفرقة بمديرية صرواح في محافظة مأرب، ما أدى إلى أضرار فيها، بينما شن مرتزقة العدوان قصفاً صاروخياً مكثفاً على مزارع المواطنين.

وفي 12 فبراير 2018، استشهد سبعة مواطنين وأصيب آخر جراء استهداف طيرن العدوان بئر ماء في مديرية الصلو بمحافظة تعز.

وشن طيران العدوان غارة على قاعدة الديلمي الجوية في العاصمة صنعاء، وخمس غارات على عدة مناطق شرق مديرية صرواح في محافظة مأرب خلفت أضراراً في مزارع المواطنين، في حين استهدف المرتزقة بالمدفعية منازل ومزارع المواطنين في مناطق متفرقة بالمديرية.

ووصل إلى ميناء الاصطياد بمدينة الحديدة 39 صياداً اختطفتهم القطع البحرية التابعة للعدوان أثناء قيامهم بالاصطياد وإيداعهم السجون السعودية لمدة شهرين.

طيران العدوان استهدف بغارتين مديرية المصلوب في محافظة الجوف وشن 16 غارة على مناطق متفرقة في مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة.

وشن الجيش السعودي قصفاً صاروخياً ومدفعياً استهدف منطقة الغور بمديرية غمر ومنطقة الرقة بمديرية حيدان في محافظة صعدة، في حين شن الطيران غارة على مديرية كتاف، وثماني غارات على موقعي الشرفة والشبكة في نجران، وثلاث غارات على الربوعة في عسير.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، شن طيران العدوان سبع غارات على مناطق متفرقة بمديرية باقم في محافظة صعدة، بينما شن الجيش السعودي قصفاً صاروخياً ومدفعياً على أماكن متفرقة في المديرية، واستهدف بعشرات الصواريخ وقذائف المدفعية منطقة طلان بمديرية حيدان ومناطق بمديرية منبه، مخلفا دمارا واسعاً في ممتلكات المواطنين العامة والخاصة.

وفي محافظة الحديدة شن المرتزقة قصفاً مدفعياً استهدف مدينة الشباب بشارع الـ90، واستهدفوا بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة وبعدد من قذائف المدفعية قرية محل الشيخ في منطقة كيلو 16 بمديرية الدريهمي.

وقصفت دبابة للمرتزقة قرية المنقم بالدريهمي، واستهدف قصف بأكثر من سبع قذائف هاون باتجاه قرية الشجن، وتم استهداف مطار الحديدة الدولي وشارع صنعاء بالمدفعية.

كما شن المرتزقة قصفاً بقذائف المدفعية باتجاه كلية الطب، وأطلقوا أكثر من 73 قذيفة مدفعية على مزارع وممتلكات المواطنين في منطقة الفازة بمديرية التحيتا.

واستهدف قصف مدفعي وصاروخي سعودي مديرية الظاهر، وقرى آهلة بالسكان في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة.

وشن الطيران المعادي غارة على مديرية كشر بمحافظة حجة، وأربع غارات على منطقة الحقل بمديرية ضوران آنس في محافظة ذمار.

وفي 12 فبراير 2020، شن طيران العدوان غارتين على منطقة الفاخر في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، و11 غارة على مناطق متفرقة بمديرية مجزر في محافظة مأرب، وغارة على مديرية الغيل بمحافظة الجوف، خلفت أضرارا كبيرة في ممتلكات المواطنين.

طيران العدوان شن غارة على منطقة الحمزات بمديرية سحار في محافظة صعدة، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية.

وفي محافظة الحديدة احترق منزل مواطن نتيجة استهداف المرتزقة بالرشاشات منطقة الجاح في مديرية بيت الفقيه، وكذا تضرر عدد من منازل وممتلكات المواطنين شرق وغرب قريتي العقدة والنزالي بمديرية حيس جراء استهدافها من قبل المرتزقة بأكثر من 41 قذيفة هاون.

وقصف المرتزقة بتسعة صواريخ كاتيوشا وقذائف مدفعية منطقة 7 يوليو السكنية وشارع الـ50 بمدينة الحديدة، وبـ 12 قذيفة مدفعية باتجاه شمال وشرق مديرية حيس، وتضرر عدد من منازل وممتلكات المواطنين نتيجة قصف مدفعي بأكثر من 58 قذيفة للمرتزقة على مدينة الدريهمي.

واستحدثت جرافة للمرتزقة تحصينات قتالية شرق مدينة الدريهمي، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي مزارع المواطنين جنوب قرية الشجن بمديرية الدريهمي.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، استشهد مواطنان وأصيب اثنان آخران بنيران حرس الحدود السعودي في منطقة آل الشيخ بمديرية منبه في محافظة صعدة، فيما شن الطيران غارتين على مديرية باقم.

وشن طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم 18 غارة على مديريتي صرواح ومدغل في محافظة مأرب، خلفت أضراراً بمنازل المواطنين وممتلكاتهم.

وشن الطيران التجسسي ثلاث غارات على قرية المنظر بمديرية الدريهمي ومنطقة الفازة ومدينة التحيتا في محافظة الحديدة، بينما قصف المرتزقة بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة في المحافظة.

وفي 12 فبراير 2022، استشهد مواطن وأصيب ثمانية آخرين بنيران الجيش السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة، فيما شن الطيران غارة على مديرية باقم.

واستشهد مواطن وأصيب ثلاثة آخرين جراء انفجار قنبلة من مخلفات العدوان في منطقة المسلب بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة، بينما استحدث المرتزقة تحصينات في حيس والجبلية، وقصفوا بـ 131 صاروخاً وقذيفة مدفعية، وبالأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بالمحافظة.

طيران العدوان شن 16 غارة على مديرية حرض بمحافظة حجة، و11 غارة على مديرية الجوبة، وغارتين على مديرية الوادي في محافظة مأرب، وغارتين على شارع المطار في مديرية الثورة وغارة على منطقة الحفا بمديرية السبعين بأمانة العاصمة.

واستهدف الطيران المعادي بغارة منطقة الصباحة في مديرية بني مطر وبثلاث غارات منطقتي فنذخ بمديرية بني حشيش وجبران بمديرية سنحان في محافظة صنعاء.