أخبار اليمن : وصول 1737 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال شهر

وصول 1737 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال شهر
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، وصول 1737 مهاجر أفريقي إلى اليمن، خلال يناير الماضي.
وقالت المنظمة في تقرير حديث، إن مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة، سجلت دخول 1737 مهاجرًا إلى اليمن خلال يناير الماضي، بزيادة قدرها ثلاثة بالمائة مقارنة بالشهر السابق (1679).
وأشارت إلى أن جميع القادمين إلى اليمن، كانوا من الصومال بواقع (89%) وجيبوتي بواقع (11%)، عبر سواحل محافظة شبوة، عدا مهاجر واحد دخل عبر سواحل حضرموت.
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