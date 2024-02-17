أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 28858

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 28858ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 28 ألفاً و858 شهيدا و68 ألفاً و677 مصاباً.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم السبت، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 83 شهيداً و125 مصاباً خلال 24 ساعة.

وأضافت الوزارة، أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم لانتشال جثامينهم.

ويواصل الاحتلال عدوانه المكثف والمتواصل على قطاع غزة لليوم الرابع والثلاثين بعد المئة على التوالي، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف برا وبحرا، مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين الفلسطينيين وتنفيذ جرائم إبادة في مناطق التوغل، ما خلف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال هناك آلاف الشهداء والجرحى تحت الأنقاض.